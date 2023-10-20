Україна

Федорівський розраховує на вдале продовження сезону.

Воротар "пивоварів" Назарій Федорівський напередодні матчу із Зорею в рамках 11 туру УПЛ розповів про амбіції клубу на поточний сезон.

"Сезон такий досить нерівний виходить. Тому що першу частину ми трішки набрали ходу, потім після ігор з Поліссям та нічиєї з Вересом і перемоги над Минаєм ми трішки відчули ритм УПЛ і ще почали набирати очки. Тому я вважаю, що цей відрізок ми провели досить достойно, а те, що нас чекає попереду це вже, як доля вирішить.

На мою думку, наша команда, а особливо оборона пристосувалася до ритму УПЛ і ми почали на рівних грати з іншими суперниками, особливо ті, які грають в менш атакувальний футбол. Тому ми граємо вище, граємо агресивніше попереду, відбираємо більше м’ячів на чужій половині поля і це як основа того, що ми пропускаємо менше. Тому що ми не сидимо глибоко в обороні, а граємо попереду.

Ми намагаємося піднятися якомога вище і перед початком сезону навіть не думали, що будемо боротися за виживання. Наш чемпіонат доволі рівний і попереду у нас ще багато рівних ігор. Я думаю, що ми зберемо ще залікових балів і зможемо, як мінімум, залишитися в десятці", — цитує гравця офіційний сайт клубу.

Матч Оболонь — Зоря відбудеться сьогодні, 20 жовтня, початок — о 17:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції.