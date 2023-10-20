Україна

Чемпіон України шукає нового керманича.

Шахтар після звільнення Патріка Ван Леувена призначив Даріо Срну виконуючим обов'язки тренера, проте шукає нового керманича.

Як повідомляє авторитетне видання L`Equipe, чемпіон України запропонував контракт іспанцю Оскару Гарсії.

Втім, стверджується, що іспанський фахівець не готовий ризикнути та поїхати в Україну, тому відповість відмовою.

Останнім клубом 50-річного тренера Оскара Гарсії був Реймс. Свою кар'єру він розпочинав в молодіжній команді Барселоні, а потім працював у Маккабі Тель-Авів, Брайтоні, Вотфорді, РБ Зальцбург, Сент-Етьєн, Олімпіакос та Сельту.

Оскар Гарсія двічі приводив РБ Зальцбург до перемоги в чемпіонаті, також двічі вигравав Кубок Австрії, а також раз тріумфував в чемпіонаті Ізраілю.

Нагадаємо, раніше Даріо Срна виступив із промовою перед командою на першому тренуванні на чолі "гірників".