Україна

Кадрова ситуація рівненського клубу перед зустріччю із львівським Рухом.

Півзахисник рівненського Вереса Віталій Дахновський відновився після травми та вже готовий повернутися на поле. Про це повідомляє прес-служба клубу.

24-річний українець тренується у загальній групі після відновлення від травми, яке зайняло близько двох місяців. Він травмувався у поєдинку проти Колоса у серпні.

Також у загальній групі працювали нападник Микола Гайдучик та півзахисник Денис Світюха, які пропускали зустріч із Дніпром-1 через мікроушкодження.

Крім них, свою форму продовжив набирати хавбек Дмитро Кльоц, який не був доступний для команди на старті сезону через травму.

Тим часом півзахисник Андрій Блізніченко працює за індивідуальною програмою.

Нагадаємо, матч Верес — Рух відбудеться у неділю, 22 жовтня, о 13:00 за київським часом.