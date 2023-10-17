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Дует із Кривбасу забрав дві нагороди за підсумками місяця у чемпіонаті України.

Найкращим гравцем української Прем'єр-ліги за підсумками вересня було визнано півзахисника Кривбасу Максима Задераку. Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

Минулого місяця 29-річний українець провів три матчі, в яких забив два м'ячі та віддав одну гольову передачу.

За підсумками голосування Задерака випередив Володимира Бражка, Назара Волошина та Максима Прядуна.

У той же час найкращим тренером було обрано наставника криворізької команди Юрія Вернидуба, під керівництвом якого Кривбас виграв три матчі з трьох.

У боротьбі за нагороду Вернидуб обійшов Романа Григорчука, Мірчу Луческу та Віталія Пономарьова.

Після 10 ігор Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 20 очок, випереджаючи Полісся на один бал. За ними Шахтар, у якого 18 очок після дев'яти ігор.