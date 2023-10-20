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Срна — про наступного керманича "гірників".

Виконувач обов’язків головного тренера Шахтаря Дарійо Срна розповів про наступного наставника клубу.

"Я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли: ми мінятимемо тренера доти, поки не знайдемо того, хто нам потрібен. Нехай це буде шість, сім, вісім, дев’ять, десять тренерів, але я запевняю вболівальників Шахтаря, що ми знайдемо.

По-перше, кожен клуб має перепади і кожен клуб має чорну смугу. Раніше чи пізніше – вона буде. Через це ми пройдемо й станемо сильнішими. Але вболівальники мають знати одну просту річ: я їм обіцяю, і навіть можу це сказати від імені президента та всього клубу, що Шахтар виграватиме трофеї з красивим, якісним "шахтарським" футболом. Інакше не буде. Я знаю президента: він любить програвати з красивим футболом, але він не любить вигравати з некрасивим футболом. І це відмінність нашого президента від решти.

У який футбол має грати Шахтар? Точно не в такий, у який ми грали останні два-три місяці. Ми всі працювали й, щиро скажу, допомагали Патріку дещо змінити, але, на жаль, не йде і не йде. Я не кажу, що в усьому лише його провина. Ні. Може, забракло удачі, десь травми, десь футболісти іноді недопрацьовували, недобігали. Але нам потрібний футбол Шахтаря.

Коли я говорю про "шахтарський" футбол, то всі точно знають, що це таке. І він буде обов’язково – з новим тренером, зі мною, без мене. І я скажу вам чесно: якщо я буду головним тренером, але не гратиму в "шахтарський" футбол, то президент терпітиме, але скільки, я не знаю. "Шахтарський" якісний, атакувальний футбол – на першому місці. Незалежно від того, хто тренер. Якщо цього футболу не буде, то нам із тренером не по дорозі. На жаль.

Тренер, який приїжджає сюди з будь-якої команди, повинен знати, куди він іде. Він повинен знати, що тут є одна сім’я, яка живе разом, готова страждати один за одного. Ну і тренер, за великим рахунком, має змінюватися. Але змінюватися на краще, не на гірше, звісно. І футболісти мають змінюватись під нового тренера. І якщо це збігається, то це вже зв’язок, який важко розбити. І коли президент це побачить, то, повірте мені, цей тренер буде найщасливішим у світі. Тому, так, кожен тренер, який приходить до Шахтаря, повинен змінюватися, але й команда має підлаштовуватися під тренера.

Хто наразі входить до тренерського штабу? Карло Ніколіні, Радіон Пальцун та Андрій Пятов.

Коли ми побачимо Дарійо Срну без додатка "виконувач обов’язків"? Я не обіцятиму нічого. Двері я не зачиняю. Коли я буду готовий, коли відчую, що хочу бути тренером, коли я реально буду готовий, то наберу президента і скажу: "Президенте, я готовий. Ухвалюйте ви рішення". Але я вважаю, що сьогодні Шахтарю потрібен і буде корисніший інший тренер. Я вам уже сказав чому.

Я хочу, щоб головний тренер Шахтаря був сильнішим, ніж я сьогодні. Це все треба показати на полі. Я вірю в себе, вірю в нас усіх та вірю в нового тренера", - цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Срна свого часу виступав за донецький Шахтар упродовж 15 років (2003 – 2018).