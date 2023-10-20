Україна

Роман Дідик поділився своїми думками перед грою з Вересом.

Захисник львівського Руху Роман Дідик прокоментував підготовку своєї команди до матчу 11 туру УПЛ проти рівненського Вереса.

"У Вереса вийшов невдалий старт у чемпіонаті. Але ми на це не зважаємо, бо попри це рівняни – небезпечний суперник. Рух зараз сконцентрований на підготовці до цієї гри. Верес – хороша команда і на нас чекає цікавий матч проти них.

Зараз деякі гравці повернулись із розташування молодіжної збірної. Я, Квасниця і Роман задоволені, адже вдалося здобути дві перемоги у двох матчах. Нас тішить такий хороший початок у відборі на Євро-2025", — наводить слова Дідика прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Верес — Рух відбудеться у неділю, 22 жовтня, о 13:00 за київським часом.