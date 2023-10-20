Україна

Коментар в.о. головного тренера.

Виконувач обов’язків головного тренера Шахтаря Дарійо Срна розповів про рішення очолити команду та відповів на питання, чому звільнили Патріка ван Леувена.

Про ван Леувена

"Запрошення Патріка було пов’язане з тим, що він показував дуже гарний, видовищний футбол у Зорі – до останніх двох турів бився за чемпіонство, потрапив до Ліги конференцій і зробив дуже хороший результат. І він сам себе зі своєю якістю гри та з результатами привів у Шахтар.

Звісно, ми знали, що кожному тренеру спочатку в Шахтарі буде важко. Це проходили й Фонсека, і Каштру, і Йовічевіч, і Де Дзербі – усі вони мали певні складнощі, а ми завжди йшли їм назустріч, допомагали. Ми знали, що від початку міжсезоння в Патріка приїхали збірники трохи пізніше після чемпіонату Європи U21, були травми: у Судакова – одразу операція, у Степаненка – коліно. Тому ми пройшли через дуже тяжкий період, мали терпіння, давали підтримку, як і кожному тренеру Шахтаря.

Але настав день, коли ми повинні сказати чесно й відверто, щоб бути перед нашими вболівальниками чесними та справедливими, що в нас, на жаль, не вийшло. У нас не вийшло грати в той футбол, який потрібен уболівальникам, президенту клубу, нам усім. Ми не могли знайти спосіб грати в "шахтарський" футбол.

І можу тільки сказати Патріку і тренерському штабу спасибі за гарну роботу, але ми вирішили йти іншим шляхом. Йому бажаємо всього найкращого, успіхів та чудових спортивних результатів.

Президент був ще молодим, коли звільняв одразу Шустера і Скалу, у нього не було терпіння. Сьогодні він має терпіння. Я дуже добре знаю президента. І якщо президент не бачить завтрашнього дня, то треба ухвалювати рішення. На жаль, у такій ситуації він його не бачив. Треба бути чесними, справедливими і говорити так, як воно є.

Ми підтримували Патріка та його тренерський штаб, і деякі ігри були гарними, але, на жаль, ми не були впевнені та не бачили завтрашнього дня. Це щира правда. І краще розставатися, ніж терпіти нам усім і страждати. Я з президентом дуже багато розмовляю щодня, і я знаю – він має в глибині душі мрію, щоб я був тренером Шахтаря. І я ці двері не зачиняю.

Я йому чесно говорив, що, коли буду готовий і якщо буду готовий, прийду і скажу: "Президенте, я готовий". Але я знаю себе: коли я буду готовий – у мене буде успіх. Тому кожному тренеру Шахтаря я бажаю того, що бажаю собі на цьому місці. І повірте мені, що тренерська робота – вона складна.

Я лише один день тренер, а в мене вже купа проблем. Але в мене проблеми такі, які хочу, а не ті, яких не хочу. Проблема така, що в нас 29 футболістів – і всі хочуть грати. І доведеться вирішувати. Але є багато молодих футболістів, і вони мають знати, що означає Шахтар. І коли я достукаюсь до них, це буде мій успіх.

Їхня свобода на полі залежить від них. Я даю їм свободу – нехай показують свої якості, нехай отримують задоволення. Погані результати тренер, звісно, завжди бере на себе, гарні – завжди заслуга футболістів. І я так одразу сказав їм: якщо буде невдача, то це буде моя вина, якщо буде успіх, то це буде заслугою футболістів.

Про своє призначення

"Щодо мене, то Шахтар – це мій клуб і це моя сім’я. Якщо говорити чесно й відверто, то я міг стати тренером Шахтаря ще раніше. Але я – людина, яка довіряє іншим, і я завжди хочу допомогти кожному тренеру в його роботі. І хочу сказати зі свого досвіду, що кожна команда Шахтаря робила тренера дуже сильним.

Вони всі приходили сюди одними, а йшли до топклубів після Шахтаря іншими. Є робота клубу, команди й тренера, – коли існує цей трикутник, буде успіх. Сьогодні я прийняв Шахтар, бо це моя сім’я. Коли сім’ї важко, треба допомогти. Тому я не побоявся навіть перед такими іграми взяти команду і спробувати зробити все, що від мене залежить.

Я їм учора сказав, що я не Гвардіола, я не Клопп, я – Дарійо Срна, у якого немає великого досвіду тренерської роботи, але в мене є "шахтарське" серце. "Шахтарське" серце, яке дуже важливе для всіх. І це серце мені сказало, що треба допомогти сьогодні команді.

У такій важкій ситуації для країни, для Шахтаря я не міг відмовити й сказав президенту, що обома руками "за". Мені президент пропонував два тури тому відразу взяти команду, стати головним тренером, підписати контракт, вибрати тренерський штаб. І він сказав, що готовий зі мною страждати. А я йому відповів: "Президенте, я люблю цей клуб і я вас запевняю, що на сьогодні я вам хочу привести тренера, який сильніший за мене. Який сьогодні кращий за мене, досвідченіший за мене і який сьогодні може дати команді більше, ніж я".

Я ставлю клуб вище за себе, і інакше не може бути. Я ставлю клуб вище за себе, тому що ніхто не може бути вищим за клуб. Мої амбіції не можуть бути вищими за амбіції клубу. Тому я розповів вам коротко ту ситуацію, що відбувалася в останні два тижні.

Щодо нового тренера, то я запевняю президента щодня разом із директором Палкіним, що це правильний вибір. І він повністю довіряє. І ми ведемо переговори. І я сподіваюся, що цей тренер захоче до нас", - цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Срна свого часу виступав за донецький Шахтар упродовж 15 років (2003 – 2018).