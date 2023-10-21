Україна

Керманич Металіста 1925 прокоментував поразку від Кривбасу.

Харківський Металіст 1925 напередодні поступився криворізькому Кривбасу в домашньому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "жовто-синіх" Едмар після завершення гри прокоментував власні враження від побаченого на полі.

" Ми знали, що це буде важка гра. Суперечники наразі демонструють дуже хороший футбол і, можна сказати, перебувають на піку форми.

Після того, як ми пропустили дуже швидкий м'яч, треба було ще більше йти вперед, але натомість ми отримали другий гол у власні ворота.

Добре, що Вачіберадзе забив до перерви. Сподобалось, що за рахунку 0:2 й надалі, команда не опускала руки і билась до кінця. Можу лише привітати Кривбас із перемогою.

Так, після перерви ми мали моменти й повинні були забивати. Це те, про що ми постійно говоримо... Реалізація, над цим потрібно працювати. Ми весь тиждень робили на цьому акцент, робили спеціальні вправи на завершення атак. А в грі чомусь не забиваємо...

Кривбасс зараз у дуже гарній формі, ми на цьому робили акцент. Якщо програли, то, значить, ми наразі не готові функціонально настільки ж добре, як суперники", — заявив український фахівець.

У наступному турі харківський Металіст 1925 гостюватиме в полтавської Ворскли.