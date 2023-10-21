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Форвард Кривбасу прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Криворізький Кривбас напередодні переграв харківський Металіст 1925 у в гостьовому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Нападник "біло-червоно-чорних" Олег Кожушко, на рахунку якого один гол у звітній зустрічі, після завершення гри прокоментував власні враження від побаченого на полі.

"Дуже позитивні враження від гри, адже ми досягли своєї головної мети, яку встановили перед цією грою, — добули дуже важливі три очки.

Уся команда залишилась задоволеною матчем, бо вдалось виконати план головного тренера на цю зустріч. Загалом, гра вдалась — було багато гольових моментів, відкритий футбол, і, зрештою, наша цілком заслужена перемога.

Після другого гола, напевно, трохи вже розслабились. Здавалось тоді, що гру зроблено. Але пропустили цей, навіть не знаю, як назвати, безглуздий м’яч, від чого трохи з’явилась нервозність.

Але добре, що після цього команда вийшла на другий тайм, почали грати на контратаках, забили третій м’яч. Могли б забити й більше, але я все одно вважаю, що перемога цілком заслужена.

Грали таким чином, бо відповідно складалась гра. Суперники забили — у них був емоційний підйом та більше впевненості, тому вони почали краще контролювати м’яч. Ми ж розпочали трохи невдало, але потім перебудувались та забили", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме дніпровський Дніпро-1.