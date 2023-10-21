Україна

Пропонуємо вашій увазі коментар Владислава Наумця.

Півзахисник черкаського ЛНЗ Владислав Наумець дав коментар напередодні матчу 11 туру чемпіонату України проти Шахтаря.

"Зміна тренера в Шахтарі? Чесно кажучи, не знаю. Оскільки Даріо Срна — дуже досвідчений футболіст, він знає, які слова сказати хлопцям, як налаштувати. Нам же також не потрібно додаткової мотивації, бо Шахтар — чинний чемпіон України, хочеться також їх обіграти. У цьому чемпіонаті така тенденція, що всі можуть одне одного обіграти, тому я вірю в те, що ми зможемо взяти очки.

Азарові? Дуже якісний захисник, технічний та різкий. Бачив багато ігор, скажу, що якісне підписання, хороший гравець. Я гадаю, що обіграти можна будь-кого. Важливо дивитися не на те, хто проти тебе грає, а хто поряд.

Я би сказав так, що немає якихось фаворитів в поточному чемпіонаті. Виходить так, що усі плюс-мінус грають на рівних. І кожен матч непередбачуваний, можна брати 3 очки навіть у протистояннях із найбільшими грандами", — наводить слова гравця офіційний сайт УПЛ.

Нагадаємо, що матч відбудеться в суботу, 21 жовтня. Стартовий свисток заплановано на 17:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією матчу.