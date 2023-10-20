Україна

У Дарійо безмежний кредит довіри.

Виконувач обов’язків головного тренера Шахтаря Дарійо Срна розповів про зустріч з президентом клубу Рінатом Ахметовим.

"Знаєте, кожна наша зустріч – це душевно, емоційно. Там був ще директор, друзі президента, які в системі працюють 20 років. Ми сиділи, я скажу вам, десь вісім годин разом. За вісім годин ми пройшлися від 2003 до 2023 року.

Мене президент представляв, здається, 6 липня як гравця Шахтаря, а за 20 років він мене представляє як головного тренера команди. Згадували, що за ці 20 років трапилося: були і сльози, був і сміх… Але ми на правильному шляху.

Про війну говорили, яка розпочалася для нас 2014 року. Ми мріємо про те, про що мріє кожен українець, – щоб настав мир. Він буде обов’язково, але треба мати терпіння, треба допомагати одне одному й вірити в перемогу. Вірити в перемогу України, по-перше, і вірити в перемогу Шахтаря.

Президент навіть спілкувався з деякими футболістами, з нашими молодими гравцями. І президент мене запитує: "Ну, що кажуть наші молоді футболісти?" Я відповідаю: "Президенте, вони хочуть вас побачити". Я скидаю Бондаренку фотографію, де я та президент, і пишу: "Привіт тобі від президента!" А Артем мені відповідає: "Дякую президентові за те, що знає, хто такий Бондаренко". І я говорю про це президенту, а він каже: "Набирай його". А Бондаренко мені потім каже: "Дарійо, я не спав усю ніч". Потім Бондаря набрали, Судакова, Ракіцького. Для них президент дуже багато значить. Тому я вам обіцяю, що ми зробимо все, щоб президент незабаром був на нашому тренуванні.

Я знаю президента, а президент знає мене. Навіть без цих слів знаю, що він думає. І в мене не було іншого вибору, як узяти команду. Я сам сказав президенту: "Я готовий". І він відповів: "Якщо ти готовий, Дарійо, я повністю тобі довіряю. У тебе буде підтримка більша, ніж у всіх тренерів разом узятих за всю історію Шахтаря.

Але я відповів: "Президенте, я зараз готовий, але я вас запевняю, що приведу тренера, який сильніший, ніж я, кращий за мене, більш досвідчений, ніж я сьогодні", - цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Срна свого часу виступав за донецький Шахтар упродовж 15 років (2003 – 2018).