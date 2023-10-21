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Півзахисник Кривбасу прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Криворізький Кривбас напередодні переграв харківський Металіст 1925 у в гостьовому матчі одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Металіст 1925 — Кривбас 1:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "біло-червоно-чорних" Микита Татарков, на рахунку якого один гольовий пас у звітній зустрічі, після завершення гри прокоментував власні враження від побаченого на полі.

"Нелегкою гра видалась. Могли забити й більшу кількість м’ячів, але добре, що взагалі перемогли та здобули важливі три очки.

У епізоді з гольовою передачею Кожушко здорово зіграв на мене до штрафного, де я почув окрик Макса Задераки та одразу віддав йому. Вийшов гарний гол, робочий, як мені здається.

Дійсно, забили фактично два однакові м’ячі. Ну, дуже схожі один на одного — це точно.

Що ж до пропущеного м’яча, то там я трохи не добіг, та й Андрій Кліщук міг врятувати. Дуже прикрий епізод вийшов, але добре, що ми вийшли на другий тайм, забили третій м’яч, потім могли й ще забити.

Тож можу лише привітати всіх із перемогою", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме дніпровський Дніпро-1.