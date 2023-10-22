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Керманич Чорноморця прокоментував перемогу над Минаєм.

Одеський Чорноморець напередодні обіграв закарпатський Минай у домашньому поєдинку в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — Минай 3:0 Відео голів та огляд матчу 21.10.2023

Після завершення гри головний тренер "моряків" Роман Григорчук поділився враженнями від побаченого на полі.

"Завжди є, до чого можна прискіпатись, але не про це зараз хочеться говорити. Те, що хотів би зауважити одразу, що говорив хлопцям у перерві, — десь у другій половині першого тайму мені здавалось, що ми недостатньо пресингували та давали забагато шансів зустрічатись із м’ячем суперникам. Це те, на що особисто я б хотів звернути увагу.

А далі, щодо аналізу, то звичайно є багато моментів, які треба було б покращити.

Конкуренція за місце в стартовому складі? По-перше, ми все одно не настільки вкомплектовані, як би мені того хотілось. По-друге, ми та футболісти розуміємо, що готовність у всіх різна. Ті, хто був у команді, і ті, хто прийшов пізніше, вони по-різному готові до такого інтенсивного футболу, у який ми хочемо грати.

Через це, я думаю, усі все добре розуміють. Я не бачу тут сигналів до того, щоб хтось дивився на це, як на проблему чи висловлював незадоволеннями. Ми все аналізуємо, а потім показуємо результати кожному футболісту. Ми хочемо, щоб конкуренція в нас була дуже потужною й ми мали гравців у такій готовності, щоб ми були впевнені в тому, що одними замінами ми можемо змінити гру, іншими — її прискорити, третіми — просто, коли хтось наїдається.

Сьогодні в другому таймі, наприклад, я взагалі не хотів робити заміни. Просто не бачив у цьому потреби. Механізм працював і рахунок був слизьким.

Якщо ж говорити про Кубок України, то ми серйозно до нього ставимось. Розуміємо, що дає цей турнір, які в нього дивіденди. Але це не та ситуація, коли ми можемо поставити Кубок вище за будь-яку гру чемпіонату. Ми раді від того, що в нас таке життя, що ми граємо й чемпіонат, і Кубок, але ми б хотіли, щоб ми ще грали й у єврокубках. Оце життя було б більш повним та цікавим.

Не наш шлях, щоб ми шукали можливості грати раз на тиждень і нас це б влаштовувало. Ми про це завжди говоримо з футболістами — ми повинні прагнути до повноцінного футбольного життя", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє домашній матч проти донецького Шахтаря.