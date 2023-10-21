Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 15:00.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець на своєму полі здобув розгромну перемогу над закарпатським Минаєм.

Команда Романа Григорчука відправили у ворота колективу Володимира Шарана три "сухих" м'ячі, чого виявилось більш ніж достатньо для перемоги в цьому протистоянні.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Чорноморець — Минай у 11 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Минай 3:0

Голи: Штогрін, 19, 68, Кузик, 81

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару (Гучек, 90+2) — Кузик (Авагімян, 84), Васильєв, Шпорн — Бадібанга (Вакула, 88), Ієде (Хадіда, 88), Штогрін (Дада, 88)

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза (Дмитрук, 39) — Вишневський (Голуб, 67), Ралюченко (Кораблін, 66), Вітенчук, Твердохліб (Одарюк, 66), Рогозинський (Гечев, 54) — Гунічев

Попередження: Шаран, 37, Ралюченко, 48, Мельник, 72