Україна

Завершився ще один матч 11-го туру чемпіонату України.

У рамках одинадцятого туру української Прем'єр-ліги одеський Чорноморець приймав Минай. Гостьова команда продовжила свою серію без перемог.

Одесити вийшли вперед ще у першій половині першого тайму завдяки голу Штогріна. Він же подвоїв перевагу Чорноморця у другому. Добив Минай своїм результативним ударом Кузик. Ці 3 очки дозволили підопічним Григорчука хоча б тимчасово опинитися на другому місці в УПЛ.

Чорноморець — Минай 3:0

Голи: Штогрін, 19, 68, Кузик, 81

Попередження: Шаран, 37, Ралюченко, 48, Мельник, 72

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару (Гучек, 90+2) — Кузик (Авагімян, 84), Васильєв, Шпорн — Бадібанга (Вакула, 88), Ієде (Хадіда, 88), Штогрін (Дада, 88)

Минай: Бандура — Солдат, Мельник, Нємчанінов, Булеза (Дмитрук, 39) — Вишневський (Голуб, 67), Ралюченко (Кораблін, 66), Вітенчук, Твердохліб (Одарюк, 66), Рогозинський (Гечев, 54) — Гунічев