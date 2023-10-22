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Керманич Миная прокоментував поразку над Чорноморця.

Закарпатський Минай напередодні поступився одеському Чорноморцю в гостьовому поєдинку в рамках одинадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Чорноморець — Минай 3:0 Відео голів та огляд матчу 21.10.2023

Після завершення гри головний тренер гостей Володимир Шаран поділився враженнями від побаченого на полі.

"Настрій, звісно, не той, що був минулого разу, коли ми обіграли Чорноморець у важливому для нас поєдинку. Цього разу матч був не менш важливим, бо ви й самі знаєте, де ми перебуваємо в турнірній таблиці. Намагались зіграти на позитивний результат.

Ретельно готувались до гри, але я в підсумку не побачив тієї агресії, на яку очікував від футболістів. Протидіяти такій команді, як Чорноморець, дуже важко. Це можливо робити виключно за рахунок дисципліни та порядку.

У першій половині гра була більш-менш рівною, але в другому таймі команда суперників переграла нас повністю. Особливо після другого забитого м’яча.

Тоді я вже вирішив ризикувати, випускати атакувальних гравців, але вийшло все навпаки — стало тільки гірше. Тому ми й заслужено програли 0:3.

Щодо суддівства, то я б хотів, щоб журналісти відшукали той момент у трансляції, де ми подивились один на одного та почали сміятись. Це, напевно, найкраще свідчить про наших арбітрів. Це був момент у другому таймі, якщо я не помиляюсь. От і все.

Щодо моменту з Булезою, то там нога захисника дійсно зіграла спочатку в м’яч, а потім у нашого гравця. І в підсумку його довелось змінювати, а тепер він не може ходити.

Григорчук мені каже: "Богданович, а якщо я б вам дав таку "точку"?". Я йому й відповідаю: "Так давай таку "точку"!". Скільки це може тривати? Я просто здивований. Ми все бачили в себе на планшеті, і Григорчук усе бачив, але говорить, що це — не пенальті.

А нам від того що? Людина зараз не може ходити. Усе зламалось у нашій тактичній побудові, тому що ми дуже ретельно готувались до суперника й гравці виконували все завдання.

Я не шукаю причин, а просто коментую факти. Цей момент міг мати вплив на результат. Чорноморець у першому таймі не виглядав так, як у другому таймі, коли почали з’являтись вільні зони. А так — довелось відіграватись, я зробив ці заміни за рахунку 0:1, і одразу він став 0:2", — заявив український фахівець.

У наступному турі одеський Чорноморець зіграє домашній матч проти донецького Шахтаря.