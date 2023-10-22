Україна

Форвард "гірників" поділився своїми думками після гри з ЛНЗ.

Нападник донецького Шахтаря Данило Сікан прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти ЛНЗ (3:0).

"Матч був чудовим, ми перемогли та не пропустили. Я вважаю, що це заслуга тренера та всієї команди, ми отримали позитивні емоції.

Нас налаштовували тільки на перемогу. Тренер говорив, що Шахтар має повернутися на свій рівень. Дарійо надав більше свободи та емоцій у колектив, яких бракувало під керівництвом Патріка.

Мій гол – результат командної роботи. Степаненко виконав гарну передачу в темп, Зубков зробив гольову передачу, а Бондаренко пропустив м’яч.

Що під час перерви відбувалося в роздягальні? Розбирали тактичні помилки, яких припустилися в першому таймі. Можу сказати, що всі атаки, які проводив ЛНЗ, є результатом наших помилок. Звісно, ЛНЗ хороша команда та заслуговувала на гол у грі, чудового грали проти нас.

Які очікування напередодні матчу з Барселоною? Барселона – це одна з найкращих команд. Будемо налаштовуватися тільки на позитивний результат", - наводить слова Сікана прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — ЛНЗ.