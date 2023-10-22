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В. о. керманич Шахтаря висловився після перемоги над ЛНЗ в рамках УПЛ.

У рамках 11-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над черкаським ЛНЗ з рахунком 3:0.

Виконуючий обов'язки головного тренера "гірників" Дарійо Срна відповів на низку питань після цього переможного для своєї команди протистояння.

Про перемогу над ЛНЗ та "шахтарський" футбол:

"Я сам себе здивував сьогодні, тому що не було мандражу. Усі бігали більше, ніж треба. У цьому іноді була проблема. Що я можу сказати щодо гри. Рахунок – на табло. Але якщо ви спитаєте, чи повністю я задоволений, то я відповім, що ні. ЛНЗ міг забити два м’ячі, хоча, з іншого боку, і ми могли забити п’ять або шість голів. Проте я бачу, що ми на правильному шляху. Відчуваю, що команда повертається до свого, "шахтарського" футболу, який нас прикрашав останні 20 років і прикрашатиме в майбутньому. Я радію через ті емоції, які вони показали на полі та в роздягальні. Думаю, що за ці три дні я хоча б трохи їм допоміг.

Нічого, сьогодні відпочинемо, а завтра дивитимемося Барселону. Їдемо туди. Барселона – це Барселона. Фаворит. Але я зроблю зі свого боку все, щоб футболісти намагалися грати в наш футбол. Як каже наш президент, "краще програти красиво, ніж виграти некрасиво".

Я в дуже багатьох моментах сьогодні бачив «шахтарський» футбол. Вихід з оборони, кожний створений момент, кожен гол, що ми забили, – це не далося нам з неба, а це є якість футболістів і талант, що вони мають".

Про те, чому Судаков та Матвієнко були в запасі:



"По-перше, Судаков дуже втомився. Я з ним розмовляв. Матвієнко отримав удар в коліно. Я поставив футболістів, які були тут і які працювали. Невертон отримав шанс, Топалов отримав шанс. Я розраховую на всіх футболістів, які є в команді. І я задоволений сьогодні всіма гравцями: атмосферою, самовіддачею. І найважливіше – це здобуті три очки.

Про майбутнього тренера Шахтаря:

"Я вам уже сказав: прийду з рішенням, коли буду готовий. А на сьогодні вважаю, що я зі своїми людьми, які працюють у спортивному секторі, можу привести кращого тренера. Звісно, якщо ми його не приведемо, то, напевно, я залишуся. Тому працюємо над цим.



Чи ведуться зараз перемовини з іншими тренерами? Так. Ведемо перемовини. Не з України. З Європи".

Про майбутній матч проти Барселони в Лізі чемпіонів:

"Ну, послухайте, ми граємо проти Барселони. Барселона – це завжди Барселона. Хаві – це Хаві. Я вже сказав, що ми їдемо туди грати в «шахтарський» футбол. Зробимо все, щоб футболісти отримали задоволення, щоб уболівальники Шахтаря були задоволені самовіддачею та якістю футболу".

Дивитися відео голів та огляд матчу Шахтар — ЛНЗ ви можете на Football.ua.