Україна

Захисник Руху прокоментував прийдешній матч проти Вересу.

У одинадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух гостюватиме в рівненського Вересу.

Верес — Рух. Анонс і прогноз на матч УПЛ 22.10.2023

Напередодні зустрічі фланговий захисник "жовто-чорних" Віталій Роман розповів про власні очікування від протистояння.

"Емоції після виступу за молодіжну збірну, звичайно, позитивні, тому що вдалось здобути максимум очок у двох непростих іграх.

Фізично почуваюсь добре, адже приїхавши з розташування збірної, удалось відновитись і вже готуємось до гри з Вересом.

Верес — дуже хороша команда, тому нам зараз необхідно проаналізувати гру з Минаєм, бо ці команди чимось схожі. Потрібно контролювати їхні контратаки і розкривати їхню насичену оборону.

Додатковий психологічний тиск через наші вдалі виступи ніяк не впливає на мене й команду в цілому. Ми рухаємось від матчу до матчу й хочемо перемагати в кожній грі.

Четверте місце? Це всього лише 10 турів минуло. Попереду ще багато роботи й не потрібно звертати увагу на турнірну таблицю", — заявив український виконавець.

Матч Верес — Рух відбудеться 22 жовтня, о 13:00.