Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Вересом.
Євгеній Пастух, фото ФК Рух Львів
23 жовтня 2023, 10:04
У одинадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух упевнено переграв рівненський Верес у гостьовому поєдинку.
Верес — Рух 2:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Півзахисник "жовто-чорних" Євгеній Пастух, на рахунку якого два голи в звітному протистоянні, після завершення матчу прокоментував виступ команди.
"Приємно забити перші голи в УПЛ. Спочатку забив після стандарту — ми награємо їх на тренуваннях. У епізоді з другим голом вдало зіграв на добиванні.
Верес у підсумку нічим нас не здивував. Команда була готова до цього суперника, адже ми добре розібрали їх перед матчем і розуміли, як гратимуть рівненці.
Не все вдалось сьогодні реалізувати, але добре, що цього вистачило для впевненої перемоги", — заявив український виконавець.
У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти Олександрії.