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Півзахисник Руху прокоментував перемогу над Вересом.

У одинадцятому турі української Прем’єр-ліги львівський Рух упевнено переграв рівненський Верес у гостьовому поєдинку.

Верес — Рух 2:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "жовто-чорних" Євгеній Пастух, на рахунку якого два голи в звітному протистоянні, після завершення матчу прокоментував виступ команди.

"Приємно забити перші голи в УПЛ. Спочатку забив після стандарту — ми награємо їх на тренуваннях. У епізоді з другим голом вдало зіграв на добиванні.

Верес у підсумку нічим нас не здивував. Команда була готова до цього суперника, адже ми добре розібрали їх перед матчем і розуміли, як гратимуть рівненці.

Не все вдалось сьогодні реалізувати, але добре, що цього вистачило для впевненої перемоги", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти Олександрії.