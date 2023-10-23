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Форвард Руху прокоментував перемогу над Вересом.

Львівський Рух у одинадцятому турі української Прем’єр-ліги впевнено переграв рівненський Верес у гостьовому поєдинку.

Верес — Рух 2:5 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Нападник "жовто-чорних" Денис Теслюк, на рахунку якого один м’яч у звітному протистоянні, після завершення матчу прокоментував виступ команди.

"Як забивав гол? Після подачі з флангу м’яч відскочив до мене і я вирішив у дотик пробити по воротах злету. Хоч воротар впорався з цим ударом, але я першим опинився на добиванні і вдалось забити. Дуже радий, що відзначився своїм першим голом в УПЛ.

Сьогодні ми продемонстрували сильну командну гру. Верес намагався вибігати в контратаки, але швидкий гол допоміг нам взяти гру під свій контроль та довести її до логічного завершення.

Їм вдалось забити зі стандартів, але крім цього Верес нічого не створив. Нам потрібно буде попрацювати на тренуваннях над захистом під час стандартів, аби більше не припускатись таких помилок", — заявив український виконавець.

У наступному турі львівський Рух зіграє домашній матч проти Олександрії.