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Гендиректор Шахтаря — про призначення Маріно Пушича на посаду головного тренера.

Напередодні донецький Шахтар оголосив про призначення Маріно Пушича на посаду головного тренера першої команди.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін розповів про рішення керівництва клубу змінити тренерський штаб.

"Хотів би привітати Маріно Пушича з призначенням головним тренером нашої команди та побажати йому успіхів, перемог, трофеїв. Зі свого боку ми підтримуватимемо його як можемо. Чому ми ухвалили таке рішення? Тому що вболівальники бачили, куди ми йдемо або не йдемо, який футбол ми показуємо або не показуємо. Якість футболу відповідала на всі запитання, і результати теж. Ми зробили помилку, ми її визнали. Визнали разом. Я не стверджую, що це провина тільки тренерського штабу Патріка. Ні, ми всі зробили помилку. Але дуже швидко виправили цю помилку і йдемо далі. Ми повинні перегорнути цю сторінку та зрозуміти, що понад усе – клуб. Ані імена, ані посади, а клуб та його результати. Тому ухвалили це рішення. Може, воно не таке людяне, може, занадто швидке, може, ми повинні були дати більше часу, але ми сіли, проаналізували і вирішили, що часу не маємо. І якщо бути відвертим, то ми ухвалили правильне рішення.

Чому обрали Пушича? Нам, передовсім, імпонує Феєнорд. Тому що той футбол, у який вони грали і грають, – це наш футбол, це наша ДНК, це наша філософія. Ми почали аналізувати роботу Феєнорда: хто за цим усім стоїть, як це все відбувається. І коли ми зробили цю "домашню роботу", то зрозуміли, що є тренер, який дуже-дуже багато робить для успіхів Феєнорда, для того, щоб вони грали в той футбол, який демонструють. І я вважаю, що 50% тієї роботи, що ми сьогодні бачимо у Феєнорда, – це робота Маріно Пушича. Ми проаналізували його роботу до Феєнорда, коли він був у АЗ Алкмарі, у Твенте, і зрозуміли, що він зробив гарний внесок саме в розвиток футболу в Нідерландах. Його кілька разів визнавали найкращим тренером місяця, тренером року, тобто він зробив дуже і дуже багато для футболу в Нідерландах. Ми зустрілися з Маріно й вирішили, що це наш коуч. І те, що ми від нього почули, відповідає нашій філософії, нашій ДНК, нашій системі, яку ми будуємо. Тому після декількох зустрічей ми ухвалили рішення і запросили його на посаду головного тренера.

Перша зустріч пройшла дуже добре, тому що я бачив очі футболістів, я бачив, як вони реагують, як кожне слово Маріно вони дуже уважно слухали. Зі свого боку скажу, що для мене це теж дуже яскравий досвід, адже кожне слово, яке він проговорював, доходило до глибини душі і серця футболістів. Тому після зустрічі мали надзвичайно позитивні емоції. А очікуємо від Маріно тільки перемог. Перш за все, перемог з нашим футболом – атакувальним футболом, з нашою філософією. Ти можеш програти, усі можуть програти, але є різниця в тому, як ти програєш. Тож, якщо ми дотримуватимемося нашої філософії і нашого футболу, то я вважаю, що перемоги прийдуть, і дуже швидко", — цитує слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, раніше про своє призначення на посаду головного тренера Шахтаря висловився і сам Маріно Пушич.