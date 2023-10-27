14 тур чемпіонату України поділено на три ігрові дні.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
27 жовтня 2023, 19:59
Українська Прем'єр-ліга затвердила дати та час проведення матчів 14 туру чемпіонату України у сезоні-2023/24.
Тур буде розділений на три ігрові дні — матч відкриття відбудеться 10 листопада — у ньому зіграють Колос та Минай.
Два головні матчі туру пройдуть у неділю, 12 листопада. У першому зіграють Кривбас та Динамо, а у другому Шахтар та Дніпро-1.
14 тур УПЛ
10 листопада (п’ятниця)
Колос – Минай 17:00
11 листопада (субота)
Оболонь – Ворскла 13:00
Полісся – Металіст 1925 15:00
Олександрія – Верес 17:00
12 листопада (неділя)
Кривбас – Динамо 13:00
Зоря – ЛНЗ 15:00
Чорноморець – Рух 17:00
Шахтар – Дніпро-1 19:00
Нагадаємо, найближчий 12 тур стартує завтра, 28 жовтня, матчем між Кривбасом та Дніпром-1. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.