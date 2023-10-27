Україна

14 тур чемпіонату України поділено на три ігрові дні.

Українська Прем'єр-ліга затвердила дати та час проведення матчів 14 туру чемпіонату України у сезоні-2023/24.

Тур буде розділений на три ігрові дні — матч відкриття відбудеться 10 листопада — у ньому зіграють Колос та Минай.

Два головні матчі туру пройдуть у неділю, 12 листопада. У першому зіграють Кривбас та Динамо, а у другому Шахтар та Дніпро-1.

14 тур УПЛ

10 листопада (п’ятниця)

Колос – Минай 17:00

11 листопада (субота)

Оболонь – Ворскла 13:00

Полісся – Металіст 1925 15:00

Олександрія – Верес 17:00

12 листопада (неділя)

Кривбас – Динамо 13:00

Зоря – ЛНЗ 15:00

Чорноморець – Рух 17:00

Шахтар – Дніпро-1 19:00

Нагадаємо, найближчий 12 тур стартує завтра, 28 жовтня, матчем між Кривбасом та Дніпром-1. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.