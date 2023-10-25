Чому відбулося перенесення матчу — невідомо.
Гравці Зорі, ФК Зоря
25 жовтня 2023, 21:59
Українська Прем'єр-ліга змінила дату та час проведення матчу 12 туру чемпіонату України між луганською Зорею та житомирським Поліссям. Про це повідомляє прес-служба Зорі.
Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться у неділю, 29 жовтня і розпочнеться о 17:00 за київським часом.
Проте з невідомих причин, які ні клуби, ні ліга не розкрили, матч пройде на день раніше — у суботу, 28 жовтня, о 16:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні Лівий берег.
Після дев'яти ігор Зоря набрала дев'ять очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Полісся друге місце та 22 очки після 11 зустрічей.