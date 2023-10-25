Україна

Чому відбулося перенесення матчу — невідомо.

Українська Прем'єр-ліга змінила дату та час проведення матчу 12 туру чемпіонату України між луганською Зорею та житомирським Поліссям. Про це повідомляє прес-служба Зорі.

Спочатку планувалося, що поєдинок відбудеться у неділю, 29 жовтня і розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Проте з невідомих причин, які ні клуби, ні ліга не розкрили, матч пройде на день раніше — у суботу, 28 жовтня, о 16:00 за київським часом. Гра пройде на стадіоні Лівий берег.

Після дев'яти ігор Зоря набрала дев'ять очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Полісся друге місце та 22 очки після 11 зустрічей.