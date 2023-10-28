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Наставник криворізької команди дав коментар.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував домашню перемогу над Дніпром-1 — 3:0 у 12 турі УПЛ.

"Непоганий матч у нашому виконанні, а також у виконанні Дніпра-1. Так вийшло, що розпочали з запізненням. Це вплинуло десь на обидві команди. У першому таймі ми грали за вітром, діяли дуже непогано, забили два хороших голи. Проводили швидкі атаки, а у Дніпра-1 практично не було моментів.

Дуже переживав за другий тайм, налаштовував хлопців, що треба дуже добре зіграти у захисті. Адже суперник має у своєму розпорядженні дуже швидких футболістів. Це Лєднєв, Філіппов, Гуцуляк. Є виконавці, які можуть віддати хорошу передачу. Це Піхальонок, Рубчинський, Бабенко. Але наші гравці з цим впорались, розпочали другий тайм також з позиції сили.

І почали проводити хороші контратаки. Одна з них завершилась третім забитим мʼячем. Потім, можна сказати, десь догравали. Хоча у Дніпра-1 можна відзначити моменти, коли Кривбас відбився. Й пенальті нам не забили, але це футбол. Сьогодні перемогли ми, треба порадіти цьому, та швидше про це забувати, адже попереду не менш серйозні матчі: 6 листопада у Житомирі, на моїй Батьківщині, з Поліссям, а 12 з Динамо. Два важливих поєдинки", — сказав тренер.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє гостьовий матч проти житомирського Полісся, а дніпровський Дніпро-1 гостюватиме у львівського Руху.