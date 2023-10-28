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Гравець розповів про вибір національної збірної.

П'єр-Емерік Обамеянг розповів стосовно вибору на користь збірної Габону - повідомляє ресурс Pilka Nożna W Pigułce.

"Це для мого батька, який колись був капітаном національної збірної Габону. Я міг вибрати грати за Францію чи Іспанію, і я представляв першу з них в збірній U21, але це було не те..

Я зрозумів, що хочу наслідувати приклад свого батька, і щасливий, що вибрав Габон. Це моя команда!".

Цього сезону він провів 14 матчів та зробив вісім результативних дій у складі Марселя.