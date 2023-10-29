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Форвард Кривбасу прокоментував перемогу над Дніпром-1.

Напередодні в рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі переміг дніпровський Дніпро-1.

Кривбас — Дніпро-1 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Нападник команди Юрія Вернидуба Олег Кожушко, на рахунку якого дубль, після завершення гри поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Завжди, коли перемагаєш, враження позитивні. Можна сказати, що ми на цей успіх цілком заслуговували. Могли ще забивати.

Матч по собі залишив виключно позитивні враження — рухаємось далі. Можу тільки привітати кожного вболівальника та Кривий Ріг із цим успіхом.

Чергові два м’ячі? Ох, тьху-тьху, щоб не наврочити. Звісно, що голи — це завжди добре. Є моменти — забиваю м’ячі. Дай Бог, щоб і далі виходило забивати та допомагати команді перемагати.

Дніпро-1 — дуже гарна команда. Підбір виконавців у них пристойний, до цього було п’ять матчів — п’ять перемог. Добре, що в нас усе вийшло з того, що планували.

Секрет успіху? Ми всі об’єднані спільною метою й б’ємось один за одного, починаючи з керівництва клубу, гравців та вболівальників. Сподіваюсь, що будемо ще перемагати та виконувати завдання, які встановлені перед нами", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас гостюватиме в житомирського Полісся.