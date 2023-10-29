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Асистент головного тренера Полісся прокоментував перемогу над Зорею.

Напередодні житомирське Полісся мінімально переграло луганську Зорю в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Полісся 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри асистент головного тренера "вовків" Володимир Книш прокоментував власні враження від побаченого на полі.

"У кожній грі є моменти, які виходять добре, а щось не дозволяє зробити суперник. Сьогодні в нас щось краще виходило в першому таймі, але були і хороші моменти у другому. Були, звісно, і проблеми, які ми побачили.

Після гри ми ще раз детально розкладемо по поличках, будемо працювати далі й виправляти те, що не вийшло.

Потрійна заміна в перерві була викликана різними причинами, бо, наприклад, для Лукаса Тейлора — це була перша гра в старті і ми зрозуміли, що в другому таймі йому буде важче. Шаповал у хороших кондиціях, але має мало ігрової практики, тому йому може бути важко. Тому вийшли ті, хто мав трохи більше ігор і зараз в тонусі.

Зоря теж добре грає на м’ячі, тому нам теж потрібно було посилюватись у цьому плані. Скажу, що в хлопців непогано в вийшло.

Ми не дивимось в таблицю, але я скажу, що на настрій команди такі перемоги впливають. Попереду важливі ігри, але для нас кожна наступна гра — найголовніша. От, наприклад, сьогодні — була найголовніша гра. Тепер найголовніша — наступна. Так налаштовуватись легше і більш правильно, бо дурень думкою багатіє, а треба йти крок за кроком", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє вдома проти криворізького Кривбасу.