Команда Юрія Калітвінцева здобула третю перемогу поспіль та посунула Кривбас з першого місця Української Прем'єр-Ліги.
Полісся - Зоря, УПЛ
28 жовтня 2023, 18:01
На стадіоні "Лівий берег" відбувся матч 12-го туру УПЛ між Зорею та Поліссям, який тимчасово поступився лідерством в турнірній таблиці Кривбасу.
Житомиряни зуміли повернутись на першу сходинку завдяки мінімальній перемозі над луганцями. Єдиний гол в матчі на рахунку конголезького вінгера Полісся Макуана.
На 16-ій хвилині Кушніренко віддав передачу на 21-річного одноклубника, який вбіг в карний майданчик та пробив повз Турбаєвського.
Зоря створила достатньо моментів, щоб як мінімум не програти в цьому матчі, але реалізація сказала своє вирішальне слово — поразка 0:1.
Полісся повертається на перше місце, Зоря після триматчевої безпрограшної серії зазнає поразки та залишається на 13-ій сходинці турнірної таблиці.
Зоря — Полісся 0:1
Гол: Макуана, 16.