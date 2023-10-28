Україна

Команда Юрія Калітвінцева здобула третю перемогу поспіль та посунула Кривбас з першого місця Української Прем'єр-Ліги.

На стадіоні "Лівий берег" відбувся матч 12-го туру УПЛ між Зорею та Поліссям, який тимчасово поступився лідерством в турнірній таблиці Кривбасу.

Житомиряни зуміли повернутись на першу сходинку завдяки мінімальній перемозі над луганцями. Єдиний гол в матчі на рахунку конголезького вінгера Полісся Макуана.

На 16-ій хвилині Кушніренко віддав передачу на 21-річного одноклубника, який вбіг в карний майданчик та пробив повз Турбаєвського.

Зоря створила достатньо моментів, щоб як мінімум не програти в цьому матчі, але реалізація сказала своє вирішальне слово — поразка 0:1.

Полісся повертається на перше місце, Зоря після триматчевої безпрограшної серії зазнає поразки та залишається на 13-ій сходинці турнірної таблиці.

Зоря — Полісся 0:1

Гол: Макуана, 16.