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Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 28 жовтня 2023 року, 16:00.

У матчі 12 туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся в гостях мінімально обіграло луганську Зорю (1:0).

Перемогу команді Юрія Калитвинцева приніс єдиний м'яч у виконанні Бені Макуани, який забив на 16 хвилині.

Завдяки цій перемозі Полісся зберегло за собою друге місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Зорі дев'ять балів після 10 ігор та 13 рядок.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Зоря — Полісся у 12 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Зоря – Полісся 0:1

Гол: Макуана, 16.

Зоря: Турбаєвський, Вантух (Снурніцин, 39), Жордан, Данченко, Батагов, Яцик, Азіангбе, Мичин (Нагнойний, 64), Кірюханцев, Горбач (Антюх, 64), Герреро.

Полісся: Бойко, Шаповал (Морозко, 46), Шабанов, Чоботенко, Тейлор (Кравченко, 46), Кушніренко, Танковський, Мустафаєв (Крушинський, 46), Макуана, Козак, Аріельсон (Шастал, 77).

Попередження: Снурніцин, Азіангбе — Кравченко.