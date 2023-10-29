Україна

Захисник Полісся прокоментував перемогу над Зорею.

Житомирське Полісся напередодні мінімально переграло луганську Зорю в гостьовому матчі дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Зоря — Полісся 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "вовків" Євгеній Морозко прокоментував власні враження від побаченого на полі.

"Зоря — дуже хороша команда, бойовита. Вони добре підготувались до нас.

Але на сьогоднішню гру передусім вплинули погодні умови. У першому таймі ми грали краще, а в другому довелось багато оборонятись.

Слава Богу, що ми здобули три очки і йдемо далі. У другому таймі я грав не зовсім на своїй позиції, потрібно було зіграти ліворуч в захисті. Я вважаю, що вийшло непогано, але головне — що виграли.

Ми, звісно, дуже хотіли перемогти. Ця гра була для нас, як за 6 очок, а то й більше. Сьогодні наш день. Далі кубок, а далі — буде далі", — заявив український виконавець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє вдома проти криворізького Кривбасу.