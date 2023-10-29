Україна

Коментар тренера після гри з Вересом.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран прокоментував нічию з Вересом (0:0).

"Я не задоволений грою своїх підопічних. Ми готувались показати більш-менш конструктивний футбол, який ми відпрацьовуємо та робимо все можливе, щоб грати у футбол. Однак, на превеликий жаль ми повністю програли боротьбу, підбирання м’яча, і я вирішив одразу ж робити заміни, тому що треба було підсилювати середню ланку. Замість інертного Корабліна, який технічний гравець, але погано зіграв у боротьбі. Зіграли з двома опорниками захисного плану.

У другому таймі картинка трохи змінилася, але все одно у Вереса були чудові нагоди, щоб забивати. Утім гра нашого воротаря була на високому рівні.

Мельник отримав травму. Не знаю, наскільки вона серйозна. Можливо, це струс мозку. Він не зміг продовжувати поєдинок, і я вирішив не захисника випускати, а нападника, щоб підсилити атаку, й Вишневський вийшов дуже здорово", - цитує наставника УПЛ-ТБ.

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