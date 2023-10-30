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Керманич ЛНЗ прокоментував перемогу над Оболонню.

Черкаський ЛНЗ напередодні переграв київську Оболонь у рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ЛНЗ — Оболонь 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "бузкових" Олег Дулуб після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Враження від гри дуже добрі, оскільки здобули перемогу. Дуже складна гра, дуже. Перша за все через те, що дуже важким було поле: в’язке, складно просто бігати, не те, щоб там у футбол грати. Це зламало наш план на гру, оскільки ми хотіли грати в короткий та середній пас, але в підсумку робили довгі передачі.

Тут навіть річ не втім, що поливали газон чи не поливали. У ньому просто немає піску, суцільний чорнозем. Це як на пашні. Я після матчу вийшов на газон — так він пливе під ногами! У нас тренувальний процес побудовано під швидкий та інтенсивний футбол, але тут усі просто загрузли ногами в землі.

Пройдемось про відсутніх гравцях. У Селіна легке пошкодження після матчу проти Шахтаря, тому він узагалі не тренувався в загальній групі. А з Рибалкою інша історія…

У нас є певні планові заміни для кожної позиції на полі, але всі вони зберігаються на планшеті. Під час гри натомість ми реагуємо за ситуацією, яка складається. Хобленко був утомленим? Та ні, навпаки, він дуже добре боровся та чіплявся за м’ячі, але він гравець іншого профайлу. Він — гравець, який має ставити крапку в атаці, йому потрібні флангові передачі.

Я не погоджуюсь із тим, що зараз ЛНЗ грає в менш яскравий футбол в атаці. У нас є дані з наших GPS-трекерів для футболістів. Там показники рівня матчу Ліги чемпіонів. Але це ж не весь футбол. Футбол — це про те, як гравці взаємодіють один із одним, індивідуальна майстерність, тощо.

Перед матчем акцентували увагу наших футболістів на тому, що це буде матч за шість очок. Його потрібно було виграти. Нічия була б сприйнята як поразка", — заявив білоруський фахівець.

У наступному турі черкаський ЛНЗ зіграє гостьовий матч проти київської Оболоні.