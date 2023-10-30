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Захисник Колосу прокоментував нічию проти Динамо Київ.

Ковалівський Колос у рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги зіграв унічию проти київського Динамо.

Колос — Динамо 1:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "чорно-білих" Валерій Лучкевич, на рахунку якого забитий м’яч, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Настрій у команди позитивний, але гра складалася так, що ми відчували, що можемо перемогти. Хоч суперником було й Динамо, але, мені здається, що ми мали більше моментів і в нападі були цікавішими.

Гра дійсно була важка через дуже сильний вітер, але погода була однаковою для обох команд. Після Олександрії ми відчували втому, але ми маємо все необхідне для відновлення, тож ми були добре готовими.

Два рази пробив по воротах — двічі забив. Але сталося це внаслідок командних дій. Їхній результат утілився в два моїх голи. Ми всією командою прагнемо до перемог в кожному матчі і б’ємось один за одного.

У моменті з голом я побачив, що Вадим Мілько робить передачу й біг закривати дальню стійку. Побачив, що м’яч летить повз усіх на мене, поруч нікого не було. Вирішив бити в один дотик замість того щоб приймати й просуватись ближче до воріт.

Так, на тренуванням ми інколи замикаємо подачі з флангів у один дотик, тож, думаю, завдяки цим вправам і вдалось забити. Щоб не збрехати, половину з десяти подібних спроб точно заб’ю.

Динамо — бренд українського футболу, як не крути. Кожна гра проти них дає мотивацію для будь-якої команди. Незважаючи на те, що лідери відсутні — Ярмоленко травмований, Шапаренко нещодавно відновився від травми — усе одно Динамо є Динамо", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє гостьовий матч проти черкаського ЛНЗ.