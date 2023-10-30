Україна

Керманич дав свій коментар.

Головний тренер Вікторії Анатолій Безсмертний прокоментував поразку від Шахтаря в Кубку України.

"Передусім вітаю Шахтар із заслуженою перемогою. У першому таймі вони мали перевагу та переграли нас, у другому ми додали, і гра стала цікавішою. Десь хлопці не впорались з нервовістю, десь добре діяв Шахтар. Ми поступилися, але за команду не соромно. Хлопці старалися, зіграли так, як могли, зрозуміли, що пропонує сучасний футбол.

У жодному матчі ми не мали тих інтенсивності й темпу, як сьогодні запропонував Шахтар, ми з цим не впоралися, але розуміємо, куди потрібно рухатися в роботі з м’ячем, інтенсивності та швидкості ухвалювання рішень.

Шахтар під пресингом приймає м’яч і розвиває атаки, а ми поки що цього не можемо робити на їхньому фоні. Для гравців це наука, школа, їм є в чому додавати.

Хочемо посідати високі місця, але рухаємося від гри до гри. Ми сьогодні думали не про майбутніх суперників, а про Шахтар. Вважаю, гравці відали всі силі, і радію, що хлопці відчули рівень команди, яка грає в Лізі чемпіонів" — наводить слова Безсмертного офіційний сайт Шахтаря.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Вікторія — Шахтар.