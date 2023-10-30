Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку України, що відбувся 30 жовтня 2023 року, 15:00.

Донецький Шахтар у чвертьфінальному матчі Кубку України впевнено обіграв Вікторію із Першої ліги з рахунком 3:0.

Перемогу "гірникам" забезпечили забиті м'ячі у виконанні Єгора Назарини, Олександра Зубкова та Ярослава Ракицького.

Зазначимо, що це була перша перемога для нового головного тренера Шахтаря Маріно Пушича, який очолив донецьку команду перед матчем із Барселоною (1:2) у Лізі чемпіонів минулого тижня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Вікторія — Шахтар у 1/4 фіналу Кубку України-2023/24:

Вікторія — Шахтар 0:3

Голи: Назарина, 17, Зубков, 20, Ракіцький, 90



Вікторія: Шеліхов — Бичков (Зозуля, 69), Нелін, Сасовський, Ульянов (Сахно, 46) — Долінський, Савченко (Покотилюк, 46) — Байдал, Здирко (Лебеденко, 56), Мишенко (Чеглов, 75) — Галенко.



Шахтар: Різник — Гочолеішвілі (Конопля, 67), Бондар, Ракіцький, Азарові — Назарина — Зубков (Егіналду, 68), Бондаренко, Судаков, Невертон (Криськів, 80) — Келсі (Сікан, 62).



Попередження: Мишенко, Сахно, Ульянов