Україна

Досвідчений центрбек "гірників" висловився про перемогу над Вікторією у Кубку України.

Донецький Шахтар у чвертьфінальному матчі Кубка України впевнено обіграв Вікторію з Першої ліги з рахунком 3:0.

Центральний захисник Шахтаря Дмитро Чигринський поділився враженнями від цього протистояння, а також роботи під керівництвом Маріно Пушича в якості нового головного тренера "гірників".

"Хороша була гра з нашого боку. Звичайно, могли забити більше, але ж це кубок. Головне – вийшли до наступного раунду. Видно малюнок, концепт нового тренера — це теж було важливо. Часу [після призначення Пушича] не так багато – зовсім мало працює з командою. Але вже видно малюнок, його ідеї. Багато із задуманого вийшло реалізувати. І це також хороша репетиція перед грою з Динамо та іншими матчами".

"Щодо роботи з Пушичем, все було здорово. З ним дуже легко працювати. Плюс, думаю, що і для нього тут теж створені хороші умови у тому плані, що всі підібрані гравці відповідають філософії "шахтарського" футболу. Він ж також невипадково тут, його підбирали теж під стиль команди, орієнтувалися під його бачення футболу, щоб воно співпадало з "шахтарською" філософією. Тому, думаю, це взаємний контакт. Гадаю, що і тренер отримує задоволення від співпраці з футболістами, і з боку гравців можу сказати те саме", — сказав Чигринський у коментарі для Суспільне Спорт.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вікторія — Шахтар ви можете на Football.ua.