Україна

Теплі слова півзахисника збірної Руанди.

Півзахисник Кривбасу Джихад Бізімана після гри 12 туру УПЛ з Дніпром-1 прокоментував свою відсутність у заявці криворіжців через перебір попереджень.

"У кожному матчі я віддаюсь на сто відсотків, мабуть, така моя зарядженість і є причиною такої кількості жовтих карток. Я ще раз прошу вибачення у своїх партнерів та вболівальників Кривбасу.

Як мені живеться в Україні? Я вражений сміливістю українців. Вами захоплюється весь світ. Бажаю Україні миру, і скорішої перемоги над рашистами. Якщо казати про Кривий Ріг, то хотілось б відзначити людей. Вони тут щирі та відкриті, та дуже класно нас приймають. Вдячний усім за це", — цитує гравця офіційний сайт Кривбасу.