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Футболіст Шахтаря висловився після матчу з Вікторією.

Півзахисник Шахтаря Єгор Назарина поділився враженнями від кубкового матчу з Вікторією (3:0) та розповів про вимоги Маріно Пушича.

"Ключові моменти, як сказав тренер, і на мою думку також, – це білд-ап, те, як ми виходили з оборони, як ми контролювали гру. Це найголовніше. Вважаю, це додасть нам упевненості в майбутніх матчах.



Гадаю, уболівальники, які дивилися матч, цілковито погодяться зі мною, адже ми майже нічого не дали створити супернику, а забити могли навіть більше.



Тренер любить контролювати гру, любить білд-ап, щоб ми завжди виходили через короткий пас, діяли з розумом і завжди думали про свої позиції, і ще високий пресинг – це основне, чого від нас вимагають.



Мій гол? М’яч опинився за 16 метрів від воріт, то чому не пробити? Вирішив спробувати – і забив гол. Тому дуже радий, що відзначився, що команда перемогла. Найголовніше – рухаємося далі в Кубку.



Протистояння з Динамо? Готуємося. Це, звісно, дуже важлива гра. Поєдинок Динамо і Шахтаря – це завжди дербі, тому ми будемо налаштовані максимально, намагатимемося показати власну гру та зробити все, щоб домогтися позитивного результату", — цитує гравця офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вікторія — Шахтар ви можете на Football.ua.