Украина

Вашему вниманию второй подкаст Football.ua, в котором обсудили украинский футбол.

Главный редактор Football.ua Николай Балецкий пообщался с Артемом Франковым на разные темы.

В частности, они обсудили журнал "Футбол", Динамо Киев, а также о будущее УПЛ: в каком формате лучше всего провести следующий розыгрыш чемпионата.

Видео:

Также смотрите видеоподкаст о коронавирусе и его влиянии на футбол.

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