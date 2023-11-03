Україна

Обидва футболісти не зможуть допомогти Вересу через дискваліфікації.

Одразу два футболісти рівненського Вереса — захисник Євген Шевченко та півзахисник Владислав Шарай — пропустять найближчий матч УПЛ проти луганської Зорі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

В обох футболістів дискваліфікація після минулої зустрічі чемпіонату України проти Минаю (0:0).

Шевченко отримав попередження у матчі проти закарпатців, яке стало для нього четвертим у нинішньому сезоні, а Шарая було вилучено з поля після червоної картки на останній хвилині зустрічі.

Цього сезону Шевченко провів 12 матчів і забив один гол. На рахунку Шарая 13 поєдинків і три забиті м'ячі.

Нагадаємо, матч Верес — Зоря пройде в неділю, 5 листопада, о 17:00 за київським часом.