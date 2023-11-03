Інше

Крім цього, будуть додані нові нагороди для найкращих тренерів року у чоловічому та жіночому футболі.

УЄФА та Groupe Amaury, яка володіє медіакомпаніями France Football та L'Équipe, уклали партнерську угоду з метою спільної організації Золотого м'яча з 2024 року. Про Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

УЄФА та Groupe Amaury прагнуть підвищити статус та глобальне охоплення нагороди, одночасно зміцнюючи почуття єдності та співпраці у футбольній спільноті.

Золотий м'яч, який щорічно вручається France Football з 1956 року, є найпрестижнішою нагородою, яку футболіст може отримати на знак визнання видатних досягнень і виняткового таланту.

У рамках угоди Groupe Amaury залишиться власником бренду Золотий м'яч і продовжить контролювати систему голосування, яка залишиться незмінною та незалежною.

УЄФА поділиться своїм футбольним досвідом і просуватиме глобальні комерційні права та організовуватиме щорічний гала-концерт нагородження.

Крім цього, будуть додані нові нагороди для найкращих тренерів року у чоловічому та жіночому футболі, що стане визнанням неоціненного внеску тренерів в успіх команд на полі.

"Ось уже майже 70 років Золотий м'яч залишається найпрестижнішою індивідуальною нагородою у світі футболу і є свідченням виняткової майстерності, відданості справі та впливу легенд цієї гри, а також їхнього нев'янучого сліду в історії спорту. Турніри УЄФА для клубів та збірних, такі як Ліга чемпіонів і Євро, вважаються найбільшою сценою для елітних гравців і часто мають вирішальне значення для висування їхніх кандидатур на головні нагороди, а також визначення їхнього місця у футбольному пантеоні. подарує синергію, яка обіцяє бути справді винятковою", — сказав президент УЄФА Александар Чеферін.

Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року відбулася остання на даний момент церемонія Золотого м'яча, володарем якого став аргентинський форвард Ліонель Мессі.