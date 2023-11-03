Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та донецький Шахтар.
Віталій Буяльський та Микола Шапаренко, фото ФК Динамо Київ
03 листопада 2023, 16:10
Київське Динамо та донецький Шахтар у Класичному протистоянні на полі стадіону Динамо ім. В. Лобановського відкриватимуть тринадцятий тур української Прем'єр-ліги.
Мірча Луческу, після нічиєї проти ковалівського Колосу (1:1), залучив до стартового складу Шапаренка в центр атакувальної ланки півзахисників.
Маріно Пушич, на тлі перемоги над сумською Вікторією (3:0), використав із перших хвилин Коноплю та Матвієнка в лінії захисту, тоді як до опорної зони повернувся Степаненко, а Криськів долучився до центральної вісі. На вістрі атаки гратиме Сікан.
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Шапаренко, Волошин — Беніто.
Запасні: Нещерет, Моргун, Вівчаренко, Пономаренко, Малиш, Михавко, Саленко, Сирота, Царенко, Біловар, Рамадані, Супряга.
Запасні: Рудько, Гочолеішвілі, Чигринський, Міроші, Ракіцький, Кастілло, Егіналду, Швед, Топалов, Назарина, Кащук, Келсі.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков, Судаков, Криськів, Невертон — Сікан.
Гра Динамо Київ — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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