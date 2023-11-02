Україна

До вашої уваги пряма трансляція матчу української Прем’єр-ліги між київським Динамо та донецьким Шахтарем, який розпочнеться 3 листопада о 17:00.

Центральний матч 13-го туру УПЛ винесений на п'ятницю, 3 листопада. В Києві на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського підопічні Луческу прийматимуть Шахтар.

Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Кияни підходять до поєдинку на сьомій сходинці турнірної таблиці. Столична команда зіграла 9 матчів та має у своєму активі 16 балів.

Шахтар посідає четверту сходинку. У команди Пушича 10 зіграних матчів та 21 очко в турнірній таблиці.

Онлайн-трансляція:

Раніше повідомлялось, що Степаненко може пропустити матч із Динамо.