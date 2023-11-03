Україна

Ера "динамівських сердець" повертається?

Президент Динамо Київ прокоментував відставку головного тренера команди Мірчі Луческу. Його слова наводить офіційний сайт клубу.

"Мірча Луческу – великий тренер, який багато чого досяг і в українському, і в європейському футболі. Не приховую, його рішення про відставку з посади головного тренера стало для нас несподіванкою.

Луческу завжди користувався повагою та довірою нашого клубу, я щиро вдячний Містеру за його роботу в київському «Динамо». На тому шляху, який ми пройшли разом, були і перемоги, і досягнення, Луческу залишався з клубом у цей тяжкий воєнний час.

Проте «Динамо» рухається далі. Найближчим часом ми повідомимо, хто очолить тренерський штаб нашої команди. Завдання, яке я ставлю перед колективом, не змінюється – ми зобов'язані виграти чемпіонат!

Мірчі Луческу та його родині бажаю здоров'я та благополуччя", — заявив президент Динамо.

Нагадаємо, що сьогодні, після програнного матчу донецькому Шахтарю (0:1), з посади головного тренера київського Динамо пішов 78-річний румунський фахівець Мірча Луческу.