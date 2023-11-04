Україна

Перша перемога нового керманича "гірників" у "Класичному".

У рамках 13-го туру УПЛ, донецький Шахтар мінімально переміг київське Динамо (1:0). Після матчу з журналістами поспілкувався тріумфатор двобою головний тренер "гірників" Маріно Пушич. Його слова наводить офіційний сайт донецького клубу.

"Почнемо з того, що завжди приємно перемагати у дербі. Це чудовий результат.

Щодо Азарова, він отримав пошкодження, завтра побачимо, наскільки воно серйозне і скільки часу піде на відновлення, сподіваюся, що небагато. Його замінив Ракіцький, а Матвієнко зіграв на лівому фланзі оборони – вони обидва добре відіграли.

Я вважаю, Шахтар заслужив перемогу сьогодні. Ми володіли ініціативою більшу частину часу, добре грали у фінальній третині в першому таймі, де нам трохи бракувало якісного останнього пасу. Але загалом, коли я підсумовую цю зустріч, можу сказати, що суперник також мав нагоди, проте ми домінували у грі через володіння м’ячем і гарну організацію.

Бондаренко не грав сьогодні через травму. Вчора ми намагалися підготувати його до цієї гри, але ризик був занадто великий, тому вирішили не включати його до стартового складу. Сподіваємося, він буде відсутній нетривалий час, бо це дуже хороший і важливий гравець для нас.

Звісно, я не дуже багато знаю про чемпіонат, але я досить добре знаю Шахтар, бо коли був у Феєнорді, мені довелося багато їх аналізувати, тож я бачив чимало матчів. У кожної ліги своя енергія і складнощі, і, як я вже казав, коли ти береш участь у змаганні, це своєрідний марафон. Під час цього марафону ти зробиш усе можливе, щоб бути першим. Але на нас чекає багато роботи. Маємо чимало гарних команд, які є конкурентоспроможними і які люблять грати, я це бачив.

Ти працюєш з командою, яка в тебе є і водночас намагаєшся підняти її на більш високий рівень. Зараз ми дуже багато працюємо разом над тим, щоб грати так, як ми хочемо, домінувати й добре володіти м’ячем. І я тільки можу сказати, що гравці чудово ставляться до цього і докладають багато зусиль. Я дуже задоволений їхніми стараннями і тим, як вони працювали.

Луческу одного віку з моїм батьком, тож я дуже поважаю його та особливо його кар’єру. Те, як довго він знаходиться в топі та його досягнення. Коли говориш про Луческу, можеш тільки висловлювати повагу до нього. І сьогодні це було його власне рішення. Тільки найкращі можуть стільки часу залишатися на найвищому рівні", — сказав головний тренер Шахтаря.