Україна

Півзахисник Динамо Київ прокоментував поразку від Шахтаря.

Київське Динамо напередодні поступилось донецькому Шахтарю в Класичному протистоянні в рамках тринадцятого туру української Прем’єрі-ліги, після чого головний тренер столичного колективу Мірча Луческу оголосив про завершення кар’єри.

Півзахисник "біло-синіх" Олександр Караваєв після завершення гри прокоментував своє враження від побаченого на полі та рішення керманича.

"Прикро, що Луческу подав у відставку саме за таких обставин, коли ми програли. Він дуже хотів дограти цей чемпіонат, виграти його, були великі цілі і плани, але не вийшло.

Повторюсь, це дуже прикро, адже до цього були хороші часи, ми й у Лізі чемпіонів грали, і чемпіонами ставали, і Кубок, і Суперкубок. Окрім того, багато молоді перейшло грати до інших чемпіонатів — від цього виграв і клуб, і гравці. Зараз у нас теж є багато молоді на перспективу, щоб у майбутньому цих хлопців також продати.

Про відставку Луческу дізнались уже після матчу. Коли ми зайшли до роздягальні він сказав нам про це. Завтра в нас буде збір команди, потім тренування. Коли ми зберемося командою, нам усе скажуть щодо нового наставника.

На гру проти Шахтаря налаштовувались, як на звичайний матч. Коли Динамо грає проти Шахтарем особливо налаштовуватися не потрібно, тому що й так усі розуміють, який це матч.

Нам багато чого вдавалось і у першому таймі, і в другому, але пропустили прикрий гол. У нас було багато моментів, але підвела реалізація. Варто було пропустити один момент, як нам забили — це дуже прикро.

Ми, начебто усе робили щільно в обороні, так само, як відпрацьовували в першому таймі, але якимось чином пройшла розрізна передача, забіг Олександр Зубков і завершив той епізод, ще й поміж ніг воротареві вийшло. Ще раз скажу, що такі обставини і ситуації дуже прикрі.

Ми кожного разу робимо розбір ігор, начебто усе правильно виконуємо: і граємо, і створюємо моменти, але підводить реалізація. А в обороні проскакує якась помилка — і ми пропускаємо голи.

Це, звісно, підриває моральний дух, але не залишається нічого іншого, окрім того, щоб працювати далі і робити висновки. Попереду ще багато матчів, у них потрібно не повторювати помилок та підтягувати реалізацію.

Ми все розуміємо, усі гравці — професіонали, тому знають, що робити. Тепер будемо готуватися до наступної гри, щоб реабілітуватися та перервати темну смугу безвиграшних матчів. У нас усе для цього є, потрібно готуватись до наступних поєдинків.

Про капітанство Бражка також дізнались перед грою, перед розминкою, усі вже були налаштовані, тому, звісно, усі хлопці його підтримали — це позитивний момент для Браги, для нього ця подія буде ще більшим стимулом, адже він отримав капітанську пов’язку в такому молодому віці та ще й у такому важливому матчі.

Він добре з усім впорався, тому — молодець", — заявив український виконавець.

У наступному турі київське Динамо гостюватиме в криворізького Кривбасу.