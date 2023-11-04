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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 3 листопада 2023 року, 17:00.

У рамках тринадцятого туру української Прем’єр-ліги донецький Шахтар у Класичному обіграв київське Динамо на полі принципових суперників.

Долю зустрічі вирішив точний удар Олександра Зубкова, хоча сам характер протистояння можна було назвати цілком рівним.

"Біло-сині" мали перевагу за створеними моментами в першому таймі та непогані нагоди для того, аби відігратись після перерви, однак суперникам удалось стримати їхні атаки.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо Київ — Шахтар у 13 турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо Київ — Шахтар 0:1

Гол: Зубков, 53

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Бражко, Шепелєв — Караваєв, Шапаренко (Царенко, 83), Волошин (Пономаренко, 88) — Беніто (Супряга, 83).

Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Ракіцький, 34) — Степаненко — Зубков (Назарина, 75), Судаков, Криськів, Невертон (Гочолеішвілі, 76) — Сікан.

Попередження: Шепелєв, Дячук, Шапаренко, Дубінчак — Криськів, Матвієнко, Гочолеішвілі, Бондар