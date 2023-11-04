Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос.

Черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос зіграють поміж собою матч тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах.

Олег Дулуб, після перемоги над київською Оболонню (3:0,) залучив до стартового складу Рибалку в опорній зоні, тоді як Савін зіграє ліворуч в атакувальній групі півзахисників.

Ярослав Вишняк, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1). використавши Богданова в центрі поля, тоді як Безбородько та Мякушко долучаться до атаки.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов, Норенков — Калюжний, Рибалка — С. Шестаков, Бойко, Савін — Хобленко.

Запасні: Самойленко, Лопирьонок, Селін, Насонов, Банада, Тарасенко, Г. Пасіч, Наумець, Тищенко, Прядун, Хамелюк, Олійник.



Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов, Демченко — Ільїн, Безбородько, Мякушко.