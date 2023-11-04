Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос.
Денис Безбородько, фото ФК Колос Ковалівка
04 листопада 2023, 12:10
Черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос зіграють поміж собою матч тринадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Центральний у Черкасах.
Олег Дулуб, після перемоги над київською Оболонню (3:0,) залучив до стартового складу Рибалку в опорній зоні, тоді як Савін зіграє ліворуч в атакувальній групі півзахисників.
Ярослав Вишняк, на тлі нічиєї проти київського Динамо (1:1). використавши Богданова в центрі поля, тоді як Безбородько та Мякушко долучаться до атаки.
ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Ковальов, Норенков — Калюжний, Рибалка — С. Шестаков, Бойко, Савін — Хобленко.
Запасні: Самойленко, Лопирьонок, Селін, Насонов, Банада, Тарасенко, Г. Пасіч, Наумець, Тищенко, Прядун, Хамелюк, Олійник.
Запасні: Мисак, Горох, Золотов, Гончаренко, Кукош, Мілько, Оріховський, Тотовицький, Болбат, Велетень, Салабай, Попов.
Колос: Фесюн — Лучкевич, Чорноморець, Бондаренко, Бурда, Ємець — Богданов, Демченко — Ільїн, Безбородько, Мякушко.
Гра ЛНЗ — Колос почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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