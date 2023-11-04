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Голкіпер харківської команди поділився своїми думками перед грою з Чорноморцем.

Воротар Металіста 1925 Олег Мозіль прокоментував майбутній матч УПЛ проти одеського Чорноморця.

"Чорноморець дуже хороша команда, ми працюємо на тренуваннях для того, щоб здобути позитивний результат, щоб впоратись з їхнім атакувальним потенціалом. Потрібно зіграти агресивно у відборі й не втрачати концентрацію протягом всього матчу. В нашій команді хороші захисники, які, на мою думку, впораються з цією задачею.

Стресові моменти цього сезону? Це футбол, для чогось мені це дав Бог, щоб я це пережив. Перш за все, я винен в деяких моментах, стараюся аналізувати свої помилки, щоб потім вони не повторювалися. Ставлюся до того спокійно.

Воротар то така позиція, що права на помилку немає. Тому буду працювати, щоб в подальшому в мене їх не було. Підтримка, після гри одразу це пацани, тренерський штаб підтримав одразу, дружина, батьки, друзі. Чесно, дуже вдячний всім, хто підтримував.

Зараз рано дивитися в турнірну таблицю, хто де буде - подивимось в кінці. Як приклад цьому — минулорічний чемпіонат, де Ворскла після першого кола боролася за виживання, а в кінці сезону виборола право грати в єврокубках. Ми в кожній грі хочемо перемогти, тому сподіваюся в кінці сезону ми не будемо до останнього туру боротися за виживання.

Домашні матчі на стадіоні Лівий Берег? Хороший, компактний стадіон. Класно, коли є люди, які будують такі арени і розвивають футбол в Україні. Мені особисто на ньому грати комфортно.

У нас хороший колектив і всі працюють над тим, щоб ця негативна серія без перемог якнайшвидше минула", - наводить слова Мозіля прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Металіст 1925 — Чорноморець відбудеться завтра, 5 листопада, о 15:00 за київським часом.